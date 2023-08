Gdzie zjeść najlepsze lody w Strzegomiu? Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Historia lodów

Już w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Także w Europie zajadali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i niezbyt prosty w wykonaniu z powodu konieczności pozyskiwania lodu z wysokich gór.

W XVI wieku odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

W naszej ojczyźnie większą popularność lody zyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprzedawano je z wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Powstawały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szerszą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w maszynkach. Podawane były w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Strzegomiu powstawały przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były tylko w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.