Gdzie zjeść najlepsze lody w Strzegomiu? Polecane miejsca w lipcu 2023

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem delektowali się również wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich były posiłkiem wykwintnym i unikatowym w formie współczesnego sorbetu.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

W naszej ojczyźnie większą popularność lody uzyskały jeszcze przed wojną. Sprzedawane były ze specjalnych wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarto także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.