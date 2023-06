Gdzie zjesz dobre lody w Strzegomiu? Polecane miejsca w czerwcu 2023

Historia lodów

Pierwsze wzmianki o deserach zrobionych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Także w Europie delektowali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek unikatowy i trudny w wykonaniu z powodu konieczności transportu lodu z gór.

W Renesansie odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju szerszą popularność lody uzyskały w latach przedwojennych. Sprzedawano je ze specjalnych wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.

Po II wojnie światowej produkcja lodów znacznie się rozwinęła, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. Na początku rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty i wafle. Oferowane wówczas smaki nie były urozmaicone. Zazwyczaj były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.