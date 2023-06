Najlepsze lodziarnie w Strzegomiu. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

Jak powstały lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z owoców, lodu i mleka. W Europie również zajadali się tym przysmakiem wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Z powodu konieczności pozyskiwania lodu z gór były wykwintnym i rzadko spotykanym posiłkiem w formie dzisiejszego sorbetu.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W naszej ojczyźnie większą popularność lody uzyskały jeszcze przed wojną. Sprzedawano je ze specjalnych wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.