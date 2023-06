Nie wyrzucaj tej części czereśni. Pomoże schudnąć i oczyści organizm oraz złagodzi stres. Sprawdź, jak działa herbatka z ogonków czereśni

Właściwości ogonków z czereśni. Czemu warto je stosować?

Szypułki z czereśni zawierają składniki takie, jak same owoce, a więc garbniki, antocyjany, olejki lotne, kwasy organiczne, witaminy A, B2 i C oraz składniki mineralne takie mangan, potas, jod, magnez, wapń, fosfor, żelazo, cynk i miedź.

Herbatka z ogonków czereśni. Wypróbuj prosty przepis

Kuracja powinna trwać 2 tygodnie. Herbatka jest dość gorzka za sprawą zawartych w niej garbników, ale nie powinno się jej dosładzać cukrem. Można ewentualnie użyć odrobiny miodu czy erytrolu.

Naparu z ogonków czereśni warto użyć również do okładów na sińce pod oczami. Należy go przygotować w taki sam sposób jak herbatkę do picia. Następnie ostudzić, namoczyć w nim wacik lub kompres, odcisnąć i położyć na oczy na ok. 5–10 minut.