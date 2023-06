Prasówka 15.06.2023 Strzegom. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Strzegomia

Domowy kompot z wiśni to napój, który często gościł w domowych spiżarniach. Poza samym napojem, ugotowane owocowe można wykorzystać do nadziewania puszystych drożdżówek. Podstawowa receptura wymaga tylko trzech składników. Poznaj przepis na esencjonalny kompot z wiśni na rodzinny obiad.

Prasówka 15.06 Strzegom: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Młodzi ludzie będą dłużej chodzi do szkoły? Taką możliwość mają zyskać uczniowie z niepełnosprawnościami w szkołach ponadpodstawowych oraz osoby uczęszczające do ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia, który zakłada m.in. przedłużenia o dwa lata nauki określonym uczniom, którzy uczęszczają do wyżej wymienionych placówek.