Prasówka 19.07.2023 Strzegom. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Strzegomia

Jaszczurki to pożyteczne zwierzęta, choć niektóre budzą nasze obawy – w szczególności padalce, które często są mylone z wężami. Piszemy, jakie gatunki jaszczurek można spotkać w polskich ogrodach, wyjaśniamy, czy jaszczurki gryzą albo są jadowite. Przedstawiamy też gatunki, które przypominają jaszczurki, ale nimi nie są.

Parlament zakończył prace nad zmianą przepisów, dzięki której gminy będą mogły kontrolować samochody wjeżdżające do stref czystego transportu (SCT) za pomocą urządzeń zdalnego monitoringu zamiast obowiązkowych do tej pory nalepek. Oznacza to korzyści zarówno z perspektywy samorządów, jak i kierowców – ocenia Polskie Stowarzyszenie Paliw alternatywnych. Nowe przepisy oczekują teraz na podpis Prezydenta.