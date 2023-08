Prasówka 19.08.2023 Strzegom. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Strzegomia

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.08, w Strzegomiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Świdnica w pigułce: Top 7 miejsc wartych odwiedzenia podczas wycieczki”?

Prasówka Strzegom 19.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Świdnica w pigułce: Top 7 miejsc wartych odwiedzenia podczas wycieczki Świdnica to malownicze miasto, które skrywa wiele niezwykłych miejsc. Zachwyca zarówno mieszkańców, jak i licznych turystów odwiedzających to urokliwe miejsce. Oto siedem najciekawszych atrakcji, które warto zobaczyć podczas wycieczki do tego dolnośląskiego miasta.

📢 Mrożony deser a'la monte. Smakuje jak domowe lody. Przepis na pyszny i szybki deser z kremem z mascarpone i orzechami. Zobacz wideo Deser a'la monte to pyszny, nie za ciężki i niemal błyskawiczny do przygotowania przysmak na lato. Dobrze schłodzony smakuje niczym lody. Z pewnością zaskoczysz nim swoich gości. Delikatny krem z serka mascarpone, pachnące orzechy laskowe i kakao tworzą razem rewelacyjne połączenie. Sprawdź i wypróbuj przepis na deser do zrobienia w 5 minut.

📢 Ulewy i burze na Dolnym Śląsku. Ulicami płynęły rzeki. Trudna sytuacja m.in. w Jeleniej Górze. Będą kolejne nawałnice ZDJĘCIA, FILM Ulewy, burze i nawałnice od dwóch dni utrudniają życie mieszkańcom Dolnego Śląska. Trudna sytuacja jest w kilku miejscowościach. Workami z piaskiem broni się m.in. Jelenie Góra. Zalany jest Podgórzyn i Maciejowa. Z brzegów wystąpiła rzeka w Pisarzowicach koło Kamiennej Góry. W wielu miastach studzienki kanalizacyjne nie przyjęły wody i nie można było przejść suchą stopą przez ulice i osiedlowe parkingi, tak było choćby w Świebodzicach. Tymczasem, dzisiaj, 18 sierpnia zapowiadane są kolejne burze i ulewy na Dolnym Śląsku.

Prasówka 19.08 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Oto sprawdzone miejscówki. Stąd nie wrócisz z pustym koszem Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!

📢 Rozpoczyna się budowa obwodnicy Boguszowa-Gorc. Burmistrz: "Były protesty mieszkańców i różne dziwne wydarzenia przy planowaniu" W czwartek 17 sierpnia władze województwa i lokalni samorządowcy otworzyli pierwszy etap budowy obwodnicy Boguszowa-Gorc. Rozpocznie się on od przebudowy istniejącej już drogi wojewódzkiej nr 367. Na tę inwestycję czekano długie lata. 📢 Ta opłata już nie obowiązuję. Symboliczna zmiana dla kierowców Od 1 lipca 2023 roku kierowcy nie muszą już opłacać tzw. opłaty ewidencyjnej. Kiedy była pobierana i ile można zaoszczędzić na zmianie?

