Prasówka 22.12.2023 Strzegom. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Strzegomia

W wielu domach do dziś istnieje tradycja picia wigilijnego kisielu żurawinowego zamiast kompotu z suszonych owoców. Jest gęsty, przepełniony aromatem goździków i cynamonu. Jego przygotowanie jest banalnie proste. Możemy go podawać jako ciepły napój albo jako deser na zimno.

Najłatwiejszy sernik, pierniczki last minute, idealna drożdżówka, to tylko niektóre ciasta, które przygotujemy ekspresowo w robocie kuchennym. To duże ułatwienie dla osób, które nie nie mają czasu na wielogodzinne pieczenie i gotowanie przed świętami.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi!