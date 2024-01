Prasówka 24.01.2024 Strzegom. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Strzegomia

Tylko do niedzieli można zobaczyć pająki z całego świata na wystawie w Wałbrzychu. W Galerii Victoria gości objazdowa wystawa najróżniejszych, w tym najbardziej jadowitych pająków świata. Można zobaczyć m.in. legendarną Czarną wdowę! A o pełnych godzinach potrzymać pająka na ręce.

Ostatnie dni to prawdziwy wysyp zatrzymanych osób za przestępstwa narkotykowe. Wpadł dealer i kilku posiadających takie środki. Jeden w zakazany proceder wciągnął swojego pupila. Oto przypadki z ostatnich dni.

Mielone mięso i puree ziemniaczane to dwa podstawowe składniki, które zapieka się razem, by powstała zapiekanka pasterska. Danie jest banalnie proste do przygotowania, pyszne, niezwykle pożywne i można je zrobić z resztek, które zostały po obiedzie z poprzedniego dnia.