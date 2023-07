Prasówka 4.07.2023 Strzegom. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Strzegomia

Smutne, zagubione, zabiedzone i zmarznięte... Kilkanaście psów oraz kotów trafiło w ostatnich tygodniach z ulic miasta oraz regionu do Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Wałbrzychu. Może któregoś z nich szukacie Wy lub Wasz sąsiad? Schronisko ma też kocięta do oddania w dobre ręce. Te puszyste stworzonka czekają na kogoś, kto o nie zadba, a odwdzięczą się bezwarunkową miłością.

Kiedy sadzimy kwitnące rośliny, chcemy, by miały kwiaty przez jak najdłuższy czas. Okres kwitnienia zależy wprawdzie od gatunku, ale jest kilka prostych rzeczy, które możemy zrobić, by go maksymalnie wydłużyć. Sprawdź, jak pielęgnować rośliny, żeby naprawdę długo kwitły.