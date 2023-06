Prasówka 8.06.2023 Strzegom. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy ze Strzegomia

W środę (7.06) doszło do bardzo groźnego wypadku na dojeździe do drogi nr 8 pod Wrocławiem. Samochód osobowy marki Audi, wypadł z jezdni na lokalnej drodze prowadzącej do ronda w Magnicach (na trasie Wrocław - Kłodzko). Po uwolnieniu kierowcy z wraku pojazdu, trwała jego reanimacja. Niestety, po godzinie 11 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Masz dość mieszkania w bloku? Pod Wałbrzychem można kupić piękne domy w cenie mieszkania. Wybraliśmy najciekawsze propozycje sprzedaży w cenie do 300 tys. zł, w tym dwa ładne do 150 tys. zł! W mieście to często zbyt mało na zakup nawet mniej atrakcyjnego mieszkania - a tymczasem tu możesz mieć za to własny dom! Opisy propozycji oraz ceny nieruchomości znajdziesz w kolejnych zdjęciach, linki do ofert - w ostatnich. Znajdź z nami wymarzone cztery kąty!