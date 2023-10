Prasówka Strzegom 12.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Strzegomiu nie minęło Cię nic ważnego

Robert Bąkiewicz, kandydujący w wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości, złożył w sądzie w Radomiu prywatny akt oskarżenia przeciwko posłowi Koalicji Obywatelskiej Konradowi Frysztakowi. Według Bąkiewicza, Frysztak dopuścił się zniesławienia, zapowiadając rozpoczęcie "akcji oporu i obronę Radomia przed faszyzmem, szowinizmem i nacjonalizmem".

26-letnia mieszkanka wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze została decyzją sądu na 3 miesiące osadzona we wrocławskim areszcie. Jej 41-letni partner w ostatnich dniach z poważnymi poparzeniami trafił do szpitala. Kobieta oblała go benzyną i podpaliła. Grozi jej za to dożywocie.