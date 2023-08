Prasówka Strzegom 25.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Strzegomiu nie minęło Cię nic ważnego

Małgorzata Ostrowska i śpiewane przez nią przeboje zapisały się w muzycznej świadomości Polaków. To właśnie ona odpowiada za „Limuzynę” czy też „Szklaną pogodę”. Artystka lubiła wyrazistość nie tylko w muzyce, ale też w wyglądzie. Niekiedy nawet szokowała wizerunkiem i prowokowała, lecz jej styl i fryzury na przestrzeni czasu zdążyły modyfikować.

Ekogroszek to wciąż popularna alternatywa dla tradycyjnych paliw stałych, takich jak węgiel kamienny czy brunatny. Jeszcze rok temu jego cena w składach była dwa razy wyższa niż obecnie. Warto zatem korzystać z promocji i sprawdzić, gdzie można go dostać najtaniej. Ile kosztuje tona ekogroszku? Sprawdzamy.

Prasówka 25.08 Strzegom: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wypadek w Sadach Dolnych miał miejsce we środę (23 sierpnia) przed godziną 17. Do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym doszło na drodze krajowej nr 5. Kierowca osobówki trafił do szpitala.