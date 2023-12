Prasówka Strzegom 27.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Strzegomiu nie minęło Cię nic ważnego

W ciężkim stanie bez kontaktu są ofiary zatrucia czadem w Wałbrzychu, do którego doszło dzisiaj, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w Wałbrzychu. Po matkę i jej 10-letniego syna przyleciały dwa śmigłowce LPR. Ich stan jest ciężki. O dramacie zawiadomił służby bliski ofiar, który nie mógł dostać się do mieszkania.

W drugi dzień świąt (26 grudnia 2023) około południa służby z powiatu kłodzkiego zostały wezwane do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie w rzece zauważono człowieka.

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy pośród prezentów i przy blasku choinki nie możemy zapomnieć o istocie tego czasu i o tym, co jest w nim najważniejsze, czyli o tym że rodzi się Jezus Chrystus. A co świętujemy 26 grudnia?