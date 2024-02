Prasówka Strzegom 29.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Strzegomiu nie minęło Cię nic ważnego

Tuńczyk, ziemniaki, jajka i marchew tworzą kolejne warstwy bardzo efektownej i smacznej sałatki mimoza. Nawiązuje ona wyglądem do kwiatów mimozy, które w cieplejszym klimacie zakwitają wczesną wiosną. Sałatka z tuńczykiem i jajkiem to doskonała propozycja na Wielkanoc. Stwórz własną dekorację i zachwyć całą rodzinę.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Kwalifikacja wojskowa 2024 gromadzi mieszkańców Dolnego Śląska. Około 17 tysięcy osób, w tym nie tylko 19-latkowie, otrzyma wezwanie do wojska. Armia polska poszukuje szczególnie kierowców z prawem jazdy kat. C i D. Kto jeszcze znajduje się na liście poszukiwanych przez wojsko profesji?

Chrupiące skrzydełka w miodzie i czosnku to bardzo prosty obiad, którym zachwycisz swoją rodzinę. Są tak smakowite, że prawdopodobnie będziesz robić to danie co tydzień. Wystarczy przygotować łatwą marynatę do skrzydełek i zostawić w niej mięso, a potem upiec lub usmażyć. Wypróbuj nasz przepis na wyśmienite danie.

W Świebodzicach trwa dzisiaj (28 lutego) duża akcja poszukiwawcza. Zbiórkę ogłoszono na Osiedlu Sudeckim w Świebodzicach. Kilkadziesiąt osób przeszukuje okoliczne działki, pola, łąki i lasy w okolicach drogi krajowej 35. Szukają zaginionego Roberta Steca. Mężczyzna zniknął w nocy z 23 na 24 stycznia br. i do tej pory działania poszukiwawcze nie przyniosły żadnych rezultatów.