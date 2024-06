Prasówka Strzegom 3.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Strzegomiu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Strzegom 3.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W naszym cyklu, w którym prezentujemy rynki miast, miasteczek, a zdarza się, że także wsi, z terenu dawnego województwa wałbrzyskiego, tym razem pokazujemy centralny plac Dobromierza.

Właściwie to jest to plac Wolności, ale mieszkańcy z dumą wskazują - To jest nasz rynek.

I podkreślają, że Dobromierz jest niezwykłą wsią, która ma rynek bo miastem był już przed setkami lat.