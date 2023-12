Prasówka Strzegom 9.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Strzegomiu nie minęło Cię nic ważnego

Marzycie o zamieszkaniu we własnym domu? Prezentujemy kilkanaście atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska, które są dostępne w cenie mieszkania - do 250 tys. zł! Wygodne, niebrzydkie, z działką, czasem też ogrodem, a jak pięknie położone! Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.