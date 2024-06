Prasówka z całego tygodnia 23.06.2024 w Strzegomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pociął mężczyznę mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Szokujące wydarzenia w biały dzień. Uwaga drastyczne!”?

Przegląd tygodnia: Strzegom, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pociął mężczyznę mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Szokujące wydarzenia w biały dzień. Uwaga drastyczne! Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala. 📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu otwarta i zaprasza turystów! Widoki, mapa, parking, atrakcje Na tę chwilę czekaliśmy od dawna. Cieszyliśmy się wieżą w Parku Sobieskiego od rana do późnego popołudnia. Teraz atrakcja jest zamknięta z powodu burzy! Od 21 czerwca 2024 - godz. 10.30 - nowo powstała wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu zaprasza! Niesamowita stalowa 37-metrowa konstrukcja otoczona "ścieżką w koronach drzew" powstała w sercu miasta na wysokości 498 m n.p.m. przy schronisku PTTK Harcówka. Można z niej podziwiać panoramę kilku dzielnic, okoliczne miejscowości i wzgórza jak Chełmiec oraz Dzikowiec. Te widoki olśniewają! Zobaczcie.

📢 Trumna na skwerze w Wałbrzychu: Makabryczny żart, czy przypadek? Komentarz policji W sobotni poranek, 22 czerwca 2024, na jednym z wałbrzyskich skwerów czekał przechodniów nietypowy widok. Na środku zieleńca leżała trumna. Sprawę komentują mieszkańcy na jednym z lokalnych forów, a czynności prowadzi policja. Są pierwsze ustalenia.

Tygodniowa prasówka 23.06.2024: 16.06-22.06.2024 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu uroczyście otwarta. Jest jak wieża Eiffla - przekonuje Urząd Miasta w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia Otwarcie wieży widokowej w Wałbrzychu. Tłumów dzisiaj rano (21 czerwca) nie było, może dlatego że zbiegło się ono z zakończeniem roku szkolnego, a może przez skwar na zewnątrz. Punktualnie o 10.30 pod wieżą pojawiło się kilkadziesiąt osób, które jako pierwsze chciały zobaczyć nową atrakcję miasta. Inwestor, czyli Urząd Miasta w Wałbrzychu porównuje wałbrzyską wieżę do wieży Eifla, choć urzędnicy sami przyznają, że może trochę na wyrost. Zobaczcie, jak wygląda od środka i widoki ze szczytu.

📢 5 modeli butów na szeroką stopę. Jeden wybrała Marzena Rogalska. Dopasujesz je do stylizacji na każdą letnią okazję i na co dzień Znasz to uczucie, gdy pieczołowicie dobierasz buty, szukasz najwygodniejszych, a przy okazji także ładnych, mierzysz, kalkulujesz, wreszcie kupujesz, a one i tak cisną i obcierają? Dobór butów na szeroką stopę, w szczególności letnich, to spore wyzwanie. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę przy zakupie, a także podajemy pięć modnych modeli, na które powinnaś zwrócić uwagę, wybierając się do sklepu! 📢 Areszt dla właścicieli złomowiska z Wałbrzycha. Policjanci zabezpieczyli warte 1,8 mln zł samochody Blisko dwa miliony złotych są warte luksusowe samochody, które zabezpieczyła policja w Wałbrzychu. Należą do właścicieli złomowiska na Sobięcinie, którym zarzucono zlecenie podpalenia ciężarówek w Wałbrzychu na innym złomowisku przy ul. Długiej. Pisaliśmy o tym pożarze dwa lata temu. Wybuchł w nocy 18 czerwca 2022 roku, obudził mieszkańców Piaskowej Góry, a wystrzały opon i wybuchy słychać było w całej okolicy. Zatrzymani to ci sami ludzie, którzy są także podejrzani o terroryzowanie ludzi kwasem masłowym. W Wałbrzychu i okolicy uchodzą za gangsterów.

📢 Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi w Boguszowie-Gorcach! To obiekt z 1787 roku. Zobaczcie zdjęcia Sensacja w Boguszowie - Gorcach. Podczas wymiany nawierzchni jednej z dróg robotnicy natrafili na zagadkową studzienkę. Okazało się, że według map, to wejście do sztolni 1787 roku! Do środka wszedł doświadczony, a także uwielbiany przez Dolnoślązaków wałbrzyski eksplorator Rafał Romanik, znany szerzej z kanału Wyprawy Leona! Zobaczcie zdjęcia i obejrzyjcie filmik z zabytkowej sztolni znajdującej się w podziemiach Boguszowa - Gorc. 📢 Ogromny wysyp grzybów w Zagórzu Śląskim i okolicy, zobaczcie zbiory mieszkańca powiatu wałbrzyskiego "Armageddon borowikowy trwa. Oczywiście Góry Sowie, oczywiście Zagórze - Lubachów" - napisał Pan Radek w grupie w mediach społecznościowych poświęconej grzybobraniu na Dolnym Śląsku. I pokazał swoje weekendowe zbiory z soboty i niedzieli (16 czerwca). Niektórzy aż nie wierzyli własnym oczom! A jednak, soczysta, czerwcowa trawa i kwiaty wokół mówią jedno - to nie fake news, to nie jesienne zbiory, a właśnie wiosenne, czerwcowe! Zobaczcie

📢 Tak się działo podczas 10. jubileuszowego Nocnego Wrocław Półmaratonu 2024. Mamy Wasze zdjęcia - zobaczcie! Nocny Wrocław Półmaraton - Sukcesem zakończył się jubileuszowy bieg z udziałem 11 tysięcy uczestników z 30 krajów W nocy z soboty na niedzielę (15-16 czerwca), Wrocław gościł 10. Nocny Wrocław Półmaraton. W wydarzeniu wzięło udział prawie 11 tysięcy biegaczy z aż trzydziestu krajów. Uczestnicy pokonali dystans 21,0975 km, a ostatni z nich dotarli na metę w nocy. Nasz fotoreporter uwiecznił zmagania maratończyków. Czy biegłeś lub kibicowałeś? Odnajdź się na naszych zdjęciach!

📢 Rowerowy Rajd dla Hospicjum w Wałbrzychu jedzie na metę do Jedliny - Zdroju. To szlachetna inicjatywa, zobaczcie ZDJĘCIA To już piąta edycja Rowerowego Rajdu dla Hospicjum w Wałbrzychu. To nie tylko sportowe wydarzenie, ale przede wszystkim szlachetna inicjatywa i okazja do wsparcia podopiecznych hospicjum. Wałbrzyszanie i mieszkańcy okolicznych miejscowości zawsze bardzo chętnie biorą udział w tym wydarzeniu.

