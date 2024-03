Prasówka ze Strzegomia 10.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Studio ABM przy Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu szuka aktorów oraz statystów do dwóch nowych produkcji filmowych. Niestety, z uwagi na charakter tajności produkcji, nie możemy ujawnić ich tytułów. Jednak możemy zdradzić, że obie produkcje są tworzone dla znanych platform streamingowych i opierają się na bardzo popularnych motywach. Pełne informacje o projekcie zostaną udostępnione wykonawcom dopiero po podpisaniu klauzuli poufności.

W lutym 2016 naczynia pełne srebrnych monet trafiły do wałbrzyskiego Ratusza, a rok temu - 10 marca 2023 roku skarb praskich groszy powrócił do Wałbrzycha po profesjonalnym opracowaniu i skatalogowaniu we Wrocławiu. Zabytkowe monety trafiły do stałej ekspozycji w Starej Kopalni i można je podziwiać. Wystawę odwiedził też szczęśliwy znalazca tej wyjątkowej atrakcji Wałbrzycha. Przypominamy zdjęcia z otwarcia wystawy ze skarbem.