Prasówka ze Strzegomia 13.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do poważnego wypadku drogowego doszło dzisiaj po południu (12.02) na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą. W wyniku zderzenia dwóch samochodów - dodge'a i fiata - sportowy samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył w przepust drogowy. Kierowca dodge'a jest ciężko ranny i zostanie przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

W niedzielę, 11 lutego, rolnicy z Oławy dołączyli do protestu na Psim Polu we Wrocławiu, blokując pasy na al. Jana III Sobieskiego. Znakiem protestu jest walka o jakość polskich produktów rolnych. Istnieje szansa, że protest może przenieść się do centrum miasta. Do naszych dziennikarzy dotarła informacja, że w planach było przywiezienie do miasta gnojówki. Ale akcję zablokowała policja.