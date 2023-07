Prasówka ze Strzegomia 13.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Strzegom 13.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Juka ogrodowa to piękna roślina ozdobna. Latem zachwycają jej egzotyczne kwiaty, a zimą pozostają w ogrodzie zielone liście. Pomimo niezwykłej urody juka karolińska jest łatwa w uprawie. To roślina odporna na mróz, upał i słońce, znosi także suszę. Nie każdy wie, że jej kwiaty są nie tylko piękne, ale też jadalne. Sprawdź, jak uprawiać i pielęgnować juki w ogrodzie i co robić, żeby wspaniale kwitły.