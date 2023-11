Prasówka ze Strzegomia 15.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Gorący czas na Stawach Milickich, największych stawach hodowlanych w Polsce i Europie. Trwa spuszczanie wody i odłowy ryb na Święta Bożego Narodzenia. Są sortowane i umieszczane w specjalnych zbiornikach zwanych przesadkami. Dzięki temu na wigilijnych stołach nie będą miały zapachu i smaku mułu. Karpie milickie to czołówka ryb handlowych w Polsce. Są hodowane ekologicznie i mają pełną swobodę. Pływają w stawach, które zajmują po kilkaset hektarów. A odławiane są niemal tak, jak to robili rybacy w XIX w.

Pierś z kurczaka to bogate w białko i niskotłuszczowe mięso. Stanowi element wielu dań ze względu na szybkość w przygotowaniu i delikatny smak. Ten niskokaloryczny produkt zawiera wiele składników mineralnych, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jednak świadomość występowania antybiotyków w hodowli drobiu może budzić niepokój co do szkodliwości spożycia filetów z piersi kurczaka. Aby mieć pewność, że kupowane mięso jest zdrowe, należy wybierać to, które jest oznakowane certyfikatem jakości.