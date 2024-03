Prasówka ze Strzegomia 16.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jaka jest idealna różnica wieku między partnerami? To pytanie może sobie zadawać wielu singli, którzy szukają swojej drugiej połówki, albo też osoby w relacjach, które zastanawiają się, jakie szanse ma ich związek. Czy rzeczywiście jest to tak istotny czynnik? Naukowcy zauważyli korelację pomiędzy różnicą wieku a trwałością związku.

Dzisiaj, 15 marca przed wałbrzyskim ratuszem, Nowa Lewica zaprezentowała listy kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Liście do sejmiku lideruje Edyta Katarzyna Płaneta Siewierska pochodząca z Wrocławia, ale związana z Wałbrzychem. Jak podkreślała, listy lewicy od innych odróżnia to, że jest na niej dużo kobiet, dominują zwłaszcza na liście do sejmiku.