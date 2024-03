Prasówka ze Strzegomia 2.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Majonez dodawany do ciasta to pozornie zaskakujący składnik. Jednak dobrej jakości produkt składa się z jajek, oleju i odrobiny octu, czyli składników, które i tak wykorzystujemy do pieczenia ciast. Na świąteczny stół proponuję zrobić wielkanocną babkę majonezową, która jest puszysta i wprost rozpływająca się w ustach. A przy tym można zaskoczyć gości niecodziennym dodatkiem.