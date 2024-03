Prasówka ze Strzegomia 20.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął decyzję w sprawie jutrzejszego protestu rolników. Jakie zmiany czekają mieszkańców Wrocławia i co oznacza dla nich ta decyzja?

Wszyscy zasługują na miłość, wszyscy mogą kochać – niezależnie od płci i tożsamości płciowej. Osoby panseksualne odczuwają pociąg do ludzi – płeć nie ma dla nich znaczenia. Michał Szpak, który w jednym z wywiadów wyjawił, że jest osobą panseksualną, mówi, że zakochuje się w człowieku. Co to znaczy, że ktoś jest panseksualny?

140 745 – tyle dokładnie kibiców obejrzało z trybun mecze 25. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oznacza to, że pobity został frekwencyjny rekord XXI wieku! Do tej pory najlepszym wynikiem w nowożytnej historii Ekstraklasy był wynik 131 tysięcy kibiców, który osiągnięty został w ostatniej serii spotkań sezonu 2022/23. Łącznie w rozgrywkach 2023/24 mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy przyciągnęły na stadiony już 2 653 201 widzów.

Trzy urocze kobiety z Dolnego Śląska mają szansę zdobyć tytuł Polskiej Miss 30+. W pierwszej edycji tego konkursu piękności, 30 utalentowanych i pięknych kobiet z całej Polski stanie do walki o koronę. "Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia" - piszą organizatorzy wydarzenia.

Zajączek wielkanocny do zjedzenia? Czemu nie! Zwłaszcza, że najpierw możesz go włożyć do święconki. Pyszne, maślane bułeczki w kształcie zajączków wielkanocnych nie są trudne do zrobienia. Taki wypiek wymaga nieco pracy, ale z tym przepisem z pewnością się uda i będziesz mieć sporo frajdy.