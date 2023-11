Prasówka ze Strzegomia 22.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.11, w Strzegomiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana!”?

Prasówka Strzegom 22.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana.

📢 To największy ptak na świecie. Jedno jajko wykarmi nawet 10 osób. Jest hodowany również w Polsce Co prawda nie lata, ale za to potrafi naprawdę szybko biegać. Jak się rozpędzi, może biec nawet do 70 km/h. Mowa o strusiu afrykańskim, który jest największym, żyjącym ptakiem na świecie. Hoduje się je również w Polsce, strusich ferm jest już kilkaset, a jedno jajo kosztuje nawet 170 zł. Niby drogo, ale jajecznicą z takiego jajka naje się nawet 10 osób. Tylko jak takie jajko otworzyć? I czy hodowla strusi w ogóle się opłaca?

📢 Zmiana w obliczaniu czynszu dzierżawnego od 2024 roku - ma być sprawiedliwiej. Jest projekt rozporządzenia Dzierżawcy za korzystanie z nieswojej ziemi płacą jej właścicielowi lub jednostce zarządzającej. W przypadku państwowych gruntów zasobem Skarbu Państwa gospodaruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Rolnicy użytkują w ten sposób ponad milion hektarów. Stawka czynszu dzierżawnego potrafiła ulegać dynamicznym zmianom ze względu na podstawę jej wyliczania. Od 2024 roku okres uzyskiwania średniej ceny pszenicy ma się zmienić.

Prasówka 22.11 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Wtedy obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg wymawiane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, aby w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński.

📢 Kobieta podłożyła bombę w Warszawie. Policja bada jej powiązania z Al-Kaidą i tzw. Państwem Islamskim WIDEO W Warszawie, 11 listopada zdetonowano niewielki ładunek wybuchowy. Jak donosi PAP, sprawcą jest 38-letnia kobieta z Wrocławia. W jej mieszkaniu znaleziono przedmioty i wizerunki nawiązujące do Al-Kaidy i Państwa Islamskiego. Sprawa jest rozwojowa. Kobieta trafiła do aresztu.

