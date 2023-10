Prasówka ze Strzegomia 28.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Po tym, jak nagłośniliśmy sprawę ostrzelanej szkoły w Wałbrzychu, zainteresowały się nią media z całej Polski. Ale nie tylko. Temat podjęło także biuro detektywistyczne Andała z Chorzowa, które na własny koszt postanowiło pomóc w zatrzymaniu bezmyślnego snajpera, który strzela do szkoły nawet w obecności dzieci. Biuro wyznaczyło też nagrodę 10 000 zł dla osoby, która przekaże informacje pomocne w zatrzymaniu sprawcy. Ma też już pierwsze tropy.

Przed 1 listopada częściej myślimy o przemijaniu, śmierci i zmarłych. Są miejsca, gdzie tę kruchość ludzkiego żywota dostrzega się i czuje bardziej. Dziś zabieramy Was do takiego właśnie zakątka. Wyjątkowe mauzoleum Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich o ocalenie którego walczy miejscowy proboszcz Stefan Łobodziński. Można je zobaczyć osobiście. Ksiądz odnalazł nawet potomka wielkiego rodu w nadziei, że pomoże odkryć tajemnice tego miejsca. Kim jest potomek Magnisów, co robi i gdzie przebywa?