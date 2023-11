Prasówka ze Strzegomia 29.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Podziemna Trasa Turystyczna Zamku Książ to turystyczny hit Wałbrzycha. Właśnie mija 5 lat od udostępnienia turystom podziemi Książa. I okazuje się, że inwestycja za ponad 2 mln zł zwróciła się z nawiązką. Przez ten czas, a trzeba odliczyć prawie dwuletnią cowidową przerwę, podziemia Zamku Książ zwiedziło ponad 536 000 ludzi! To naprawdę dużo.

Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu od lat budzą niesłabnące zainteresowanie. Ile w 2023 roku zapłacimy za kubek grzanego wina? Jak kształtują się ceny w strefie gastronomicznej? Czy można tam znaleźć rękodzielnicze prezenty, a jeśli tak to ile kosztują? Jarmark wystartował w piątek 24 listopada 2023, a my postanowiliśmy to wszystko sprawdzić. Wybierając się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, warto przygotować gruby portfel.