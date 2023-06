Prasówka ze Strzegomia 7.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Strzegom 7.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To już 18. rok z rzędu, kiedy nad polskim morzem wystartują najlepsi zawodnicy kite i wing! Podczas tegorocznego cyklu zostaną również rozegrane eliminacje do Mistrzostw Świata Juniorów, do przed olimpijskiego sprawdzianu w Marsylii w formule Kite oraz zostanie wyłoniona pierwsza oficjalna kadra narodowa w Wingu. Sportowcy zmagać się będą na wodach Bałtyku w Kuźnicy, Jastarni i Rewie.