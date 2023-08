Prasówka ze Strzegomia 9.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Strzegom 9.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wrzesień zbliża się wielkimi krokami. Zmiany czekają nie tylko uczniów, którzy rozpoczynają naukę w nowej szkole, lecz także tych, którzy kończą edukację wczesnoszkolną i przechodzą do czwartej klasy. Niektórzy czekają na tę chwilę z utęsknieniem, inni obawiają się zmian. Na co powinni być przygotowani czwartoklasiści? Czy są powody do stresu? Jak ułatwić uczniom przejście z trzeciej do czwartej klasy? Podpowiadamy.