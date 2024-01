Przedszkola w Strzegomiu w roku szkolnym 2024/2025. Dane kontaktowe, adresy

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Strzegomiu?

Rekrutacje do przedszkoli rozpoczynają się zazwyczaj w pierwszym kwartale roku , na przełomie lutego i marca. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, natomiast te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Strzegomiu?

Nauka w przedszkolu pozostaje ogromnie istotna w rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko uczęszczając do przedszkola uczy się życia w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.