Przegląd prasy 26.06.2024 Strzegom. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Strzegomia

Kremowa i niezwykle smaczna zupa „dziadówka” to danie regionalne z Kaszub. Jest bardzo prosta do zrobienia, ale przepyszna. Warto poznać ten specjał i przygotować ją na pożywny obiad. Cała rodzina z pewnością będzie się nią zajadać.

Nie wiesz, co zrobić z agrestem? Proponuję ci wykorzystać sposób od sąsiadki mojej znajomej, która w lecie uwielbia piec szybkie ciasto z agrestem. Puszyste, delikatne i rozpływające się w ustach to prawdziwy rarytas. Przepis jest bardzo prosty, więc poradzisz sobie z nim bez żadnego problemu.

W poniedziałek, 24 czerwca 2024 roku przy ul. Villardczyków 17 Wałbrzychu uroczyście otwarto halę produkcyjno-magazynową Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. To już drugie takie Lokalne Centrum Biznesu stworzone w Wałbrzychu.

Prasówka 26.06 Strzegom: pozostałe wydarzenia

27 zespołów studenckich z 12 krajów przyjedzie we wrześniu do Krakowa by wziąć udział w finale najbardziej prestiżowych zawodów robotów marsjańskich na świecie, European Rover Challenge. Zbudowane przez uczestników łaziki zmierzą się w 5 konkurencjach na 900 m2 symulowanej marsjańskiej powierzchni, stworzonej na wzór Valles Marineris – jednego z największych kanionów w Układzie Słonecznym.