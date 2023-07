Przegląd prasy 5.07.2023 Strzegom. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Strzegomia

Kurczak teriyaki z fasolką szparagową to oryginalne połączenie sezonowych, delikatnych warzyw z popularnym smakiem japońskiego sosu. Danie jest nie tylko bardzo smaczne, ale też niezwykle proste i szybkie do zrobienia. To idealny obiad dla zapracowanych. Jeśli nie masz gotowego sosu teriyaki to nic straconego. Podpowiadam jak zrobić jego domową wersję. Sprawdź i wypróbuj przepis na błyskawiczny obiad z kurczakiem.