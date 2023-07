Przegląd prasy 6.07.2023 Strzegom. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Strzegomia

Jedzenie późnym wieczorem, a co dopiero w nocy, to jeden z najbardziej niezdrowych nawyków. Nie tylko tuczy, ale też przyczynia się do problemów zdrowotnych. W pewnych sytuacjach okresowa zmiana strategii żywienia mogłaby jednak przynieść znaczące korzyści, co pokazują wyniki nowych badań. Zobacz, jakie są skutki jedzenia na noc i w jakim przypadku to pomysł warty wypróbowania.