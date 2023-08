Przegląd prasy Strzegom 10.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Strzegomiu

Zauważyłeś, że po twoim parapecie lub elewacji przebiega malutki, czerwony robak, podobny trochę do pająka? Pora roku wskazuje na to, że może to być lądzień czerwonatka. Czy te małe, czerwone robaczki są groźne? Raczej nie, ale z czasem mogą mocno uprzykrzyć życie. Dowiedz się, co zrobić, aby lądzienie nie zagościły na dobre w twoim domu.