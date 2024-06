Przegląd prasy Strzegom 11.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Strzegomiu

Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia 22 czerwca br. Ale miłośnicy kąpieli wodnych i słonecznych już mogą korzystać z wodnego parku zabaw Ninja Water Park i chłodzić się w wodzie. Działa też restauracje i pole dla kamperów. Już w najbliższy weekend uruchomione zostaną także ślizgawki. Po ubiegłorocznym remoncie zalew w Radkowie to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków nad wodą!

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu wyjaśnia okoliczności dramatycznej sprawy z Żarowa. Choć do wydarzeń doszło w listopadzie ub. roku, dopiero teraz ujrzały one światło dzienne. W przyszłym tygodniu, prokuratura zadecyduje, czy postawi zarzuty policjantom, czy też nie. Obecnie wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, który włamał się do mieszkania konkubiny i zasnął upojony alkoholem. Kobieta wezwała policję. Policjanci nie zabrali mężczyzny, bo był tam zameldowany. Nie wezwali też karetki. Na drugi dzień mężczyzna nie żył.