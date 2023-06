Przegląd prasy Strzegom 12.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Strzegomiu

Położony około 4 km od granic Wałbrzycha niewielki kompleks wypoczynkowy po rewitalizacji zachęca do korzystania z uroków spędzania czasu nad wodą w mieście. Takich uroczych miejsc jak Staw Warszawianka możemy tylko Świebodzicom zazdrościć. Zobaczcie zdjęcia i odwiedźcie to miejsce po gruntownej przebudowie. Jest tu plaża, miejsce dla wędkarzy i restauracja - prezentujemy jej menu.

W Spalonej Dolnej w gminie Bystrzyca Kłodzka działa smażalnia pstrąga Osmelakowa Dolina. Serwuje wyjątkowego kłodzkiego pstrąga złowionego na miejscu i usmażonego nie we fryturze, jak w większości smażalni pstrągów w regionie, ale na maśle. Ryba nad wodą w Górach Bystrzyckich smakuje wybornie. To fajny pomysł na niedzielną wycieczkę w piękne miejsce, które powstało z miłości do gór.