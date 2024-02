Przegląd prasy Strzegom 15.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Strzegomiu

Wielka wyprzedaż w Zakładach Porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej i długie kolejki po zastawę stołową w promocji. Mieszkańcy miasta, ale i miłośnicy porcelany z regionu ustawiają się w długich kolejkach, by upolować coś dla siebie. Wiedzą, że to może jednak z ostatnich szans na zdobycie serwisów kultowej Karoliny, która ogłosiła upadłość i której losami kieruje teraz syndyk.

Za czym ta kolejka stoi przed Urzędem Pracy w Wałbrzychu? Ponad sto osób kolejny raz koczowało przed placówką przez całą noc. Niektórzy w towarzystwie znajomych i rodzin do pomocy. Jeden trzymał kolejkę, a drugi spał w samochodzie. Wszystko po to, by złożyć wniosek o bezzwrotną dotację na założenie własnego biznesu. Szczęściarze dostaną po 32 000 zł.