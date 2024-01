Przegląd prasy Strzegom 23.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Strzegomiu

Dramatyczny wypadek na dworcu we Wrocławiu. Na stacji w Brochowie pociąg Intercity kursujący z Bydgoszczy do Zakopanego śmiertelnie potrącił kobietę. Na miejscu tragedii pracują śledczy, którzy wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku. Uwaga, są utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Wrocław - Brzeg- Opole.

Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie.