Przegląd prasy Strzegom 25.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Strzegomiu

Prasówka Strzegom 25.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oswojone stado saren i jeleni podchodzi do ludzi w Szklarskiej Porębie. Po tragicznej śmierci jelenia Bartka, mieszkańcy boją się o nie Śliczne stado saren i jeleni krąży po Szklarskiej Porębie w okolicy Zbójeckich Skał. Nie boją się ludzi i "pozują" do zdjęć. Ostatnio widziane były na terenie ogródków działkowych. Zdjęcia z wdzięcznymi zwierzętami opublikował w mediach społecznościowych pan Paweł Pawlak, miłośnik regionu. I wywołał lawinę komentarzy. Mieszkańcy boją się, że sarny spotka taki sam los, jak oswojonego jelenia Bartka, który zginął z rąk myśliwego. A inni, że ściągną wilki.

📢 Stowarzyszenie Rajdowe Amatorski Klub Rajdowy wspiera WOŚP: Przejazdy charytatywne i zlot samochodów tuningowych w Dzierżoniowie Pod patronatem Amatorskiego Klubu Rajdowego (AKRally team) kolejny rok z rzędu odbędzie się akcja charytatywna wspierająca Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (WOŚP). W tym roku, klub zdecydował się zorganizować przejazdy charytatywne, które odbędą się na parkingu firmy GLOBGRANIT w Dzierżoniowie.

📢 Protesty rolników na Dolnym Śląsku. Kilkaset traktorów i maszyn rolniczych wyjechało na drogi W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.

📢 Nauka zdalna wprowadzona w kolejnych placówkach. Przyczyną zagrożenie życia uczniów. Znamy szczegóły Nauczanie zdalne wróci do szkół w 2024 roku? W niektórych szkołach chętnie stosuje się to rozwiązanie. Zamiast odwoływać lekcje, dyrektorzy decydują się na tymczasowe nauczanie on-line. Taka sytuacja ma obecnie miejsce w województwie lubelskim. Nauka zdalna potrwa tam do końca tygodnia. Później rozpoczynają się ferie, ale uczniowie nie będą mogli wrócić do szkoły. Dlaczego? Podajemy szczegóły i przypominamy, kiedy można wprowadzić nauczanie zdalne.

📢 Koledzy próbowali odbić z radiowozu w Świdnicy zatrzymanego kumpla. Akcja jak z filmu... Gang Olsena Sceny rodem z filmu Gang Olsena w świdnickim rynku. Tyle, że nie o kradzież ty chodzi, a o zniszczenie mienia. Wesoło się rymuje, ale wesoło wcale nie było, kiedy funkcjonariusz straży miejskiej wypatrzył na obrazie z kamer monitoringu idącą chwiejnym krokiem grupę młodych ludzi, z których jeden zaczął niszczyć rynnę w kamienicy w Świdnicy. Zatrzymanie wandala, skończyło się próbą odbicia go z radiowozu! 📢 Zamek Książ w Wałbrzychu jest scenerią w filmie nominowanym do Oscarów! Obraz realizowano tu w tajemnicy! Zamek Książ w Wałbrzychu był już scenerią w kilkudziesięciu filmach. Nic dziwnego, najpiękniejszy zamek w Polsce, od wielu lat zachwyca twórców w kraju i za granicą. Okazuje się, że dawną siedzibę rodu Hochbergów można zobaczyć też w filmie nominowanym obecnie do Oscarów w aż pięciu kategoriach. W tym najważniejszej, dla najlepszego filmu!

📢 Awaria systemu we Wrocławiu i drzewo na torach na trasie do Szklarskiej Poręby. W ruchu kolejowym są dzisiaj (24.01) duże utrudnienia Dzisiaj (24.01) podróżujący koleją na Dolnym Śląsku nie będą mieli łatwego życia. Z powodu uszkodzenia systemu na stacji Wrocław Grabiszyn większość pociągów nie może wyruszyć lub kontynuować jazdy. Dotyczy to także pociągów do Jeleniej Góry. Na dodatek na tory na trasie do Szklarskiej Poręby spadło drzewo i pociągi nie kursują. 📢 Dzisiaj w kilkunastu miejscach Dolnego Śląska będą protestować rolnicy. Tutaj będą utrudnienia na drogach, zobaczcie mapę! Dzisiaj, 24 stycznia w całej Polsce zaplanowano największy protest rolników. Traktory i maszyny rolnicze będą utrudniać ruch na drogach także w kilkunastu dolnośląskich miastach. Akcję zaplanowano w godzinach 12.00-14.00. W galerii zdjęć prezentujemy mapy dróg z Dolnego Śląska, gdzie będą protestować rolnicy. Będą to drogi m.in. w okolicach Legnicy, Głogowa, Świdnicy, Wałbrzycha, Kłodzka.

📢 W środę protestują rolnicy w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku mogą zablokować kilka ważnych dróg. Sprawdźcie, gdzie będą Dzisiaj (24 stycznia) w całej Polsce odbędą się protesty rolników, którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Od późnego ranka do późnego popołudnia traktory i inne wolno przemieszczające się maszyny, a nawet piesi przechodzący przez pasy, będą blokować setki dróg. Sprawdźcie, gdzie będą protesty na Dolnym Śląsku. 📢 Agnieszka Grochowska w prostej, ale powalającej kreacji. Dorota Segda podkreśla talię. Zobacz stylizacje z premiery filmu „Kos” We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

📢 Jeden handlował, drugi posiadał, a trzeci chował narkotyki z karmą dla królika Ostatnie dni to prawdziwy wysyp zatrzymanych osób za przestępstwa narkotykowe. Wpadł dealer i kilku posiadających takie środki. Jeden w zakazany proceder wciągnął swojego pupila. Oto przypadki z ostatnich dni.

