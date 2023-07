Przegląd prasy Strzegom 26.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Strzegomiu

Migrenowe bóle głowy, podejrzana wydzielina z nosa i częste krwotoki to sygnał, że należy udać się do lekarza. Jedno proste badanie może pozwolić na pozbycie się tych dolegliwości, jeśli okaże się, że przyczyną są kamienie nosowe. Pacjentka, która trafiła do wietnamskiego szpitala cierpiała z ich powodu przez 30 lat!