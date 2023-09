Przegląd prasy Strzegom 7.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Strzegomiu

Aromatyczne i wilgotne ciasto z gruszkami można zrobić w mniej niż godzinę. Proste ucierane ciasto jest smakuje jak z najlepszej cukierni. Nasze babcie często piekły go we wrześniu, gdy gruszki były dojrzałe i twarde. Miłośnicy szarlotek będą zachwyceni aromatem, gdyż placek z gruszkami doprawiany jest cynamonem w proszku. Zobacz przepis na domowe ciasto z gruszkami.

Prasówka 7.09 Strzegom: pozostałe wydarzenia

Na targowiskach jabłka na początku września kosztują od 3 do 5, a nawet 6 złotych za kilogram. Sporo, mówią klienci. Co na to producenci? Niesprzyjająca pogoda, która ograniczy tegoroczne zbiory, to niejedyny czynnik, który decyduje o sytuacji rynkowej. Prognozę zbiorów jabłek w Europie opracowała Unia Owocowa. Co z niej wynika? Spadek plonu szacuje również GUS.