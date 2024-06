Przegląd prasy ze Strzegomia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.06.2024

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” (WSSE) informuje o rozpoczęciu budowy nowoczesnej fabryki rdzeni do silników elektrycznych, hybrydowych i wodorowych przez firmę POSCO International Poland E-Mobility. Uroczystość "wbicia pierwszej łopaty" odbyła się 11 czerwca 2024 roku.

Puszysty chleb portugalski to prosty, smaczny wypiek z łatwo dostępnych składników. W Portugalii nazywany jest pão de água z racji wysokiej zawartości wody w proporcjach do mąki pszennej. Zazwyczaj wyrabiam ciasto w robocie kuchennym, który ułatwia połączenie składników. Nie zrażaj się, gdy ciasto może wydawać się kleiste. Nie dosypuj mąki, a pozwól wyrabiać się ciastu nieco dłużej. W ostateczności upiecz ciasto w foremce. Poznaj przepis na domowy chleb portugalski.

Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków. Chętnie zaglądają tu wrocławianie, mieszkańcy Świdnicy czy Wałbrzycha. Przyjeżdżają pospacerować po tamie, posiedzieć na plaży i na dobry obiad w Hotelu Maria Antonina czy pobliskiej Fregacie. Dziś zachęcamy do wybrania się na spacer ścieżką wokół jeziora. Zrobicie urocze zdjęcia, i dowiecie się ciekawostek o roślinach i zwierzętach, które tu żyją z tablic informacyjnych. No i widoki są niezapomniane.