Przegląd prasy ze Strzegomia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.08.2023

Łysienie plackowate to jedna z najczęstszych form utraty włosów. Prawdopodobnie 2 na 100 osób zachoruje na łysienie plackowate. Choć łysienie częściej kojarzy się z mężczyznami, to z chorobą tą zmagają się też kobiety, w tym gwiazdy kina, sceny czy przedsiębiorcy. Sprawdź, u jakich znanych osób zdiagnozowano łysienie plackowate.

Pyszny biszkopt z kremem i galaretką to ciasto, które sprawdzi się na każdą okazję. Możesz podać je na święta, imieniny czy po prostu jako deser po obiedzie. Smakuje rewelacyjnie. Krem jest bardzo delikatny i cudownie pachnący wanilią. Proponuje do galaretki dodać plasterki brzoskwiń lub inne ulubione owoce. Przekonaj się, jakie jest smaczne i wypróbuj przepis na najlepsze ciasto z kremem i galaretką.

Dodatkowe pieniądze, które popłyną do samorządów to uzupełnienie subwencji ogólnej. Gminy, powiaty i miasta same zdecydują, na co przeznaczą kolejne rządowe wsparcie. Mogą wykorzystać środki na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców. Dla samorządów dolnośląskich wsparcie będzie bardzo konkretne i duże. Rekordową kwotę w Kotlinie Jeleniogórskiej dostanie Jelenia Góra.

Harleyowcy ciągną pod Śnieżkę. Od 3 do 6 sierpnia w Karpaczu odbywa się Polish Bike Week. Od 16 lat przyjeżdżają na niego motocykliści z całej Europy. To okazja do zaprezentowania wypieszczonych maszyn, udziału w wielkiej paradzie ulicami Karpacza oraz zabawie na koncertach rockowych i bluesowych. Dla wczasowiczów to jedyny moment, by zrobić sobie zdjęcie na tle fantastycznych maszyn. Poznajcie program zlotu harleyowców. Kiedy zaplanowano widowiskową paradę?