Ścieżki rowerowe do 18 km od Strzegomia. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia?

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 grudnia w Strzegomiu ma być 1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w Strzegomiu ma być 2°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wałbrzych w stylu Strefa MTB Sudety Stopień trudności: 3.0

Dystans: 119,97 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 3 608 m

Suma zjazdów: 3 597 m Rowerzystom ze Strzegomia trasę poleca Pschemoo Bardzo wymagająca technicznie i kondycyjnie trasa, wokół Wałbrzycha. Strat i Meta w Szczawnie Zdroju. Po drodze zaliczamy około 10-11 charakterystycznych dla tego rejonu szczytów. O ile podjazdy (choć miejscami bardzo strome nawet 27%), to zjazdy szlakami pieszymi muszę zaliczyć do najcięższych. Rekompensatą za trudy - są niesamowite widoki. Trasa przebiega również lokalnymi ścieżkami, singlami czy szutrowymi trawersami. Po przejechaniu tej trasy, zmęczenie miesza się z radością z jej pokonania.

Zachęcam do spróbowania swoich sił.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Piastowski (Granitowy) K-2 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,76 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 93 m

Suma zjazdów: 128 m KsiestwoSJ poleca trasę mieszkańcom Strzegomia Trasa rowerowa K -2 „Granitowa” Świdnica – Jaworzyna Śląska – Strzegom – Jawor oznaczona kolorem czerwonym, długość: 50 km

Trasa łatwa i zarazem bogata w walory widokowe i kulturowe, biegnie po nizinnych terenach Przedgórza Sudeckiego, a głównie drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu, dlatego też nie wymaga zbytniej kondycji i profesjonalnego sprzętu. Swój początek bierze nad Zalewem Witoszówka w Świdnicy, skąd ulicami Polna Droga i Kochanowskiego wyjeżdżamy w kierunku Witoszowa Dolnego. Przejeżdżając przez Witoszów po lewej stronie drogi mijamy prywatne Muzeum Broni i Militariów, w którego zbiorach znajdują się m.in.: pojazdy bojowe, samoloty oraz broń strzelecka. Kilkaset metrów dalej na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo i jedziemy w kierunku Komorowa, przecinając po drodze ruchliwą drogę krajową nr 35. W Komorowie możemy podziwiać ruiny wiatraka, starą dzwonnicę, która jest pomnikiem upamiętniającym poległych w czasie I wojny światowej mieszkańców wsi, a nad niewielkim zalewem możemy zrobić krótki odpoczynek. Po minięciu zalewu jedziemy cały czas asfaltową drogą przez Milikowice i Witków do Starego Jaworowa, po przejechaniu którego skręcamy w lewo i przez pola dojeżdżamy do tzw. „Drogi Węglowej”, która doprowadza nas do asfaltowej drogi łączącej Bolesławice i Jaworzynę Śląską. W tym miejscu skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Jaworzyny Śląskiej, dużego węzła kolejowego, gdzie krzyżują się linie kolejowe z Jeleniej Góry do Wrocławia i z Legnicy do Kamieńca Ząbkowickiego. W mieście możemy zwiedzić bardzo ciekawe Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, które mieści się w zabytkowej parowozowni. Z miasta wyjeżdżamy ulicami Wolności i Ceglaną, przejeżdżamy przez bocznicę kolejową Jaworzyna Śląska – Pastuchów, mijamy ogródki działkowe i polną drogą podążamy w kierunku Pasiecznej. Tutaj wjeżdżamy na asfaltową drogę, którą przez Stanowice i Międzyrzecze udajemy się w kierunku Strzegomia. W mieście podziwiamy odrestaurowany ratusz wraz z wieżą targową, Bazylikę Mniejszą pw. św. Piotra i Pawła oraz pozostałości średniowiecznych murów obronnych. Ze Strzegomia wyjeżdżamy ulicami Kościuszki, Promenada, Sosnową i Legnicką, aby po minięciu ostatnich zabudowań skręcić w prawo i polniakiem dojechać do asfaltowej drogi, która przez Graniczną doprowadzi nas do Goczałkowa Górnego. Po drodze tuż za przejazdem na linii kolejowej Legnica – Kamieniec Ząbk. Mijamy z lewej strony kopalnię surowców skalnych (uwaga na ciężarówki). Po dojechaniu do Goczałkowa Górnego skręcamy w lewo i jedziemy do Goczałkowa, z którego przez Targoszyn dojeżdżamy do Mściwojowa. Z Mściwojowa udajemy się w kierunku Zębowic przecinając po drodze linię kolejową Legnica – Kamieniec Ząbk., a później drogę wojewódzką 374. Po dojechaniu do Zębowic skręcamy w prawo i jedziemy w kierunku Jawora. Do rynku dojeżdżamy ulicami Szpitalną , Strzegomską i Staromiejską. W tym miejscu kończymy naszą wycieczkę.

Trasa została oznakowana przez Lokalną Organizację Turystyczną "Księstwo Świdnicko - Jaworskie"

🚲 Trasa rowerowa: Żarów - Ujów - Kąty Wrocławskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 2 320 m

Suma zjazdów: 2 393 m Wielogorski poleca trasę rowerzystom ze Strzegomia Lokalnymi drogami z Żarowa przez wioski do Kątów Wrocławskich.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem Bolka DOT144 rowerem.info Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,13 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 267 m

Suma podjazdów: 1 213 m

Suma zjazdów: 1 257 m Trasę rowerową mieszkańcom Strzegomia poleca Dolnoslaska_OT Krótka charakterystyka Szlak MTB, dość litościwy, bo z 70 km ma "tylko" 1100 m sumy przewyższeń. Jednak odległość robi swoje i dedykuje go doświadczonym rowerzystom. Został sprytnie rozpięty na trzech stacjach kolejowych dzięki czemu można podzielić jazdę. Lepiej jest zacząć w Świdnicy.

Świdnica - Świebodzice Zaczynamy dłuższym podjazdem komfortowym asfaltem (230 m, 13 km). Stopniowo wjeżdżamy w Góry Sowie (świetna panorama). Mijamy kultową Bystrzycę Górną, Lubachów i Modliszów. Tutaj zaczyna się wreszcie jazda MTB. Prawie do Świebodzic poruszamy się stromymi gruntówkami, 14% czasem pęka na podjazdach i zjazdach (te ostatnie dominują). Na odcinku Modliszów - Pogorzała całkiem sporo rzewnych widoczków. Za tym górski las i... obowiązkowa przerwa przy Jeziorku Daisy. Kończymy dynamicznym zjazdem do Świebodzic. Świebodzice - Jawor Pierwsze 24 km (do Bolkowa) są dość spokojne, jedziemy po asfaltach, spady zasadniczo do 5% (8% maks). Po drodze warto zrobić przerwę nad pięknym jeziorem w Dobromierzu. Od Bolkowa trochę zmienia się charakter terenu, zaczyna się Pogórze Kaczawskie. Czeka nas podjazd (150 m na około 3 km), początkowo asfaltowy. Od Gorzanowic wjeżdżamy w teren, ten kawałek (do Lipy) powinien usatysfakcjonować miłośników MTB.

🚲 Trasa rowerowa: ATRAKCJE WAŁBRZYSKICH OKOLIC Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,77 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 347 m

Suma podjazdów: 2 643 m

Suma zjazdów: 2 560 m Tofik32 poleca trasę rowerzystom ze Strzegomia

Trasa przeważnie asfaltowa, lecz w miejscowościach gdzie ruch nie jest duży, piękne pejzarze, dużo przyrody, agroturystyka. Jest troszke podjazdów ale da się je pokonać - wysiłek włożony w podjazdy zrekompensują widoki. Podczas trasy można też liznąć troszke historii tej pradawnej ZAMEK GRODNO mieszczący się na wzgórzu u jego podnórza rozciągfa się Jezioro Bystrzyckie, w miejscowości Jugowice - WŁODARZ największy kompleks podziemi RIESE - miejsce przymusowych robót w okresie 1943 - 1945, oraz w miejscowości Walim - Sztolnie Walimskie także piękny obiekt podziemi - w obu tych miejscach można zobaczyć pięknie zachowane działa przeciwlotnicze, opancerzone pojazdy itp przedmioty związane z okresem II wojny światowej. Trasa fajna i godna polecenia :)

