Wybory 2023 - gdzie głosować w Strzegomiu? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Aleja Wojska Polskiego 3 - 5, 58-150 Strzegom numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Adama Mickiewicza 1, 58-150 Strzegom numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Brzegowa 1, 58-150 Strzegom numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Jeleniogórska 19, 58-150 Strzegom numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Olszany 33a, 58-141 Olszany numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Stefana Żeromskiego 22, 58-150 Kostrza numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Jaroszów 98, 58-120 Jaroszów numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Parkowa 1, 58-152 Rogoźnica numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Ignacego Jana Paderewskiego 36, 58-150 Strzegom numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Krótka 6, 58-150 Strzegom numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Świebodzka 9, 58-141 Stanowice numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Rogoźnicka 15B, 58-152 Goczałków numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Bartoszówek 31, 58-150 Bartoszówek numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Tadeusza Kościuszki 31, 58-150 Strzegom numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Rusko 8E, 58-120 Rusko numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Modlęcin 12A, 58-150 Modlęcin numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Międzyrzecze 2, 58-150 Międzyrzecze numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Granica 5A, 58-150 Granica numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Goczałków Górny 24A, 58-150 Goczałków Górny numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Żółkiewka 54A, 58-150 Żółkiewka numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Wieśnica 3B, 58-150 Wieśnica numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

adres: Tomkowice 42A, 58-150 Tomkowice numer okręgu do Sejmu: 2 numer okręgu do Senatu: 4

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak wypełnić kartę do głosowania, żeby oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania. Na jednej znajdują się kandydaci do Sejmu, na drugiej kandydaci do Senatu. Na każdej z kart zaznaczamy jednego kandydata z konkretnego, jednego komitetu wyborczego. Nie wolno oddać głosu na dwóch kandydatów.

Aby oddać ważny głos przy nazwisku kandydata w miejscu do tego wyznaczonym (kratka obok nazwiska) stawiamy znak X. Są to dwie przecinające się linie w obrębie wyżej wymienionej kratki.