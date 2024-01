Prasówka z całego tygodnia 21.01.2024 w Strzegomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Dwie drastyczne sprawy w Wałbrzychu oraz Szczawnie-Zdroju”?

Przegląd tygodnia: Strzegom, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Dwie drastyczne sprawy w Wałbrzychu oraz Szczawnie-Zdroju W ostatnich dniach w Wałbrzychu doszło do zabójstwa mężczyzny, a mieszkaniec Szczawna-Zdroju w powiecie wałbrzyskim usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa żony. Obaj podejrzani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Co już wiadomo o tych bulwersujących zbrodniach? 📢 Przed nami piękny zimowy weekend na Dolnym Śląsku i groźny początek tygodnia. Co zapowiadają synoptycy? Takich pięknych i słonecznych dni, jak w weekend 19 - 21 stycznia, w niektórych częściach Dolnego Śląska nie było jeszcze tej zimy. Za to początek nowego tygodnia zapowiada się jako powrót ponurych dni i niebezpiecznych zjawisk. Przed czym przestrzegają nas meteorolodzy?

📢 Przerażające wizje Nostradamusa na 2024 rok dotyczą również Polski! Głód i bieda to tylko początek Kryzys ekonomiczny, wojna, bieda i głód – przepowiednie Nostradamusa na ten rok nie niosą pozytywnych wieści. Wyjątkiem jest wynalezienie istotnego lekarstwa, choć to jedyna informacja spośród potopu zatrważających zapowiedzi. „Prorok zagłady” pięć wieków temu spisał księgę przepowiedni. Wciąż badacze próbują je interpretować i przypisywać do miejsc i bieżących wydarzeń na świecie. Co czeka ludzkość w 2024 roku?

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pozostawił ubrania i wpadł do kanału? Nocne poszukiwania mężczyzny na Dolnym Śląsku - foto W środowy wieczór, około godz. 19 służby ratunkowe z powiatu kłodzkiego ruszyły na poszukiwania mężczyzny. Znaleziono ubrania, które mogą należeć do zaginionego. W nocnej akcji brały udział służby z całego regionu.

📢 Ekspresowe lane faworki bez wyrabiania. Poznaj przepis na słodki przysmak na tłusty czwartek. Wyciśniesz je z butelki po ketchupie Tradycyjne faworki kojarzą się czasochłonnym wyrabianiem ciasta i formowaniem charakterystycznego kształtu. Gdy mam niewiele czasu lub chcę przyspieszyć sobie pracę, robię lane faworki. Jest to rodzaj gęstego ciasta naleśnikowego, które można wylewać na olej łyżką lub dozownikiem np.: po ketchupie, lub musztardzie. Wypróbuj prosty przepis na lane faworki. 📢 Dodatek osłonowy 2024 to nawet ponad 800 zł jednorazowego wsparcia. Kto i ile może dostać? Z wnioskami warto się spieszyć Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych.

📢 Odeszła Magdalena Dobrowolska. Pochodząca z Wałbrzycha wizażystka i makijażystka znana jako Magdalena Dobra. Pogrzeb w czwartek 15 stycznia dotarła do nas smutna wiadomość. Odeszła Magdalena Dobrowolska, znana w mediach społecznościowych jako Magdalena Dobra. Taka też była po prostu dobra, szczera osoba - mówią znajomi Magdy. Uzdolniona wizażystka i makijażystka, której talent doceniały m.in. zawodowe ekipy filmowe zmarła nagle. Znana jest już data pogrzebu, odbędzie się w czwartek, 18 stycznia. 📢 Na sygnałach na porodówkę w Wałbrzychu! Policjanci eskortowali rodzącą ciężarną do szpitala położniczego na Nowym Mieście To były chwile jak z filmu. Wałbrzyscy policjanci eskortowali kobietę w ciąży, u której zaczęła się akcja porodowa. Rodząca ciężarna wraz z ojcem dziecka jechali do Wałbrzycha aż z powiatu ząbkowickiego, nie znali miasta i bardzo się denerwowali. Zauważyli ich policjanci, bo nie zatrzymali się przed skrzyżowaniem przy znaku stop.

📢 Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wybuchu pieca w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta i dwa koty. Jest apel służb Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii 📢 Zabójstwo w okolicy Wrocławia. Zginęła kobieta, która osierociła dzieci. Podejrzewany o zabójstwo zatrzymany w innej miejscowości O tragedii informują Kąty Wrocławskie na Sygnale. Do zabójstwa doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 13 na 14 stycznia br) w mieszkaniu w gminie Kąty Wrocławskie. Policja nie zdradza szczegółów. Wiadomo, że o zbrodnię podejrzewany jest konkubent ofiary, która osierociła dzieci.

