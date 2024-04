Tygodniowy przegląd prasy 14.04.2024: Strzegom, 7.04-13.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Strzegomia

Zakończyły się wybory samorządowe 2024, a wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte. Obecnie z poszczególnych okręgów spływają nieoficjalne wyniki. Gdy tylko PKW poda ostateczne dane dotyczące głosowania na burmistrza gm. Strzegom oraz do rady miasta zobaczysz je również w tym artykule.

Trudno sobie wyobrazić, co tu się wydarzyło. Jakim cudem samochód osobowy marki Citroen przebił ścianę budynku i zawisnął w takiej pozycji? Policja w Kłodzku ustaliła już wstępnie okoliczności wypadku w Polanicy - Zdroju. Kierowca, starszy pan, stracił prawo jazdy...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Szokujące sceny rozegrały się w samym centrum Kamiennej Góry w biały dzień. To, jak mężczyzna z furią bije i kopie młodą kobietę, zarejestrowała kamera, a filmik trafił do internetu. Katowanej nastolatce i jej partnerowi towarzyszyło dwuletnie dziecko w wózku, na wszystko patrzyła grupka mężczyzn, którzy nie zareagowali tak, jak powinni.

Prosta sałatka z mozzarellą może być przygotowana z łatwo dostępnych składników. Wystarczy sięgnąć po te, które lubi się najbardziej. Jeżeli uważasz, że mozzarella jest zbyt mdła to sałatkę dopraw świeżym lub suszonym tymiankiem. W ten sposób nabierze dodatkowego smaku i aromatu. Poznaj przepis na sałatkę z mozzarellą dla całej rodziny.

W wyborach samorządowych 2024 wybraliśmy - lub jeszcze będziemy wybierać w II turze - między innymi wójtów i radnych gmin. Ustawa o samorządzie gminnym określa ich zadania i szereg wymogów. Jednym z nich jest złożenie oświadczenia majątkowego. Co trzeba w nim wpisać i co grozi za nieprawdziwe dane lub brak oświadczenia? Co dzieje się ze składanymi oświadczeniami? Mówi o tym ustawa.