Przegląd prasy z tygodnia 31.03.2024. Co działo się w Strzegomiu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Nietypowe zgłoszenie otrzymali 25 marca w godzinach wieczornych strażacy z Wałbrzycha. Mieszkanka regionu prosiła, by sprawdzono urządzenie XX-wieczne, które mogło być radioaktywne. Okazało się, że jej wątpliwości były uzasadnione.

Przy wjeździe do Zagórza Śląskiego, na terenach zielonych przy głównej drodze powstaje kameralny ośrodek wypoczynkowy. To kompleks drewnianych domków letniskowych, które zaczną przyjmować gości jeszcze w tym roku! Będą tu również dodatkowe atrakcje.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

Są zarzuty dla wrocławianina, który w sobotni wieczór pędził kompletnie pijany ulicami miasta. Mężczyzna spowodował serię wypadków i zniszczeń na swojej drodze. Jego szaleńczą jazdę zakończyło uderzenie w drzewo.

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 26 marca, w godzinach porannych. Na drodze między Wrocławiem a Świdnicą uderzyły w siebie dwa tiry. Konieczna była reanimacja jednego z kierowców. Niestety, zmarł w szpitalu.